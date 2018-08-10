6 yıl 3 ay hapis cezası olan damat düğün konvoyunda yakalandı

Bursa'da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yunus Y. kınası için gelini almaya giderken aracı polis tarafından durduruldu. Düğünü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti.

Gözaltına alınan Yunus Y.'ye daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu suçla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan damat, düğün yapacağını ve kına için girdiği konvoydan alındığını ifade ederek, düğününü yapmak için izin istedi. Yunus Y.’nin bu isteğini reddeden hakim, sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çıkışta ailesiyle vedalaşan damat, gözyaşları içerisinde geline sarıldı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan damat Yunus Y., çıkışta gazetecilere "Hiçbir şey yarım kalmadı. Her şey 10 gün sonra kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Yunus Y.'nin cezaevine götürülmesinin ardından davetliler ve gelin adliyeden ayrıldı.