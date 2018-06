MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr 7 Haziran Süper Loto sonuçları çekiliş saati

7 Haziran Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto sonuçları 7 Hizarin çekilişi yapıldı mı? Milli Piyango MPİ Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşabilirim? İkramiyeler hangi bilete çıktı? soruların yanıtları haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’da geçen hafta 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı bu haftaya devretti. Devreden tutarın 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş olduğu açıklandı. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 76 talihli 7 bin 786 lira 60 kuruş, 4 bilen 3 bin 711 talihli 171 lira 25 kuruş ve 3 bilen 77 bin 825 talihli de 14 lira 20 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Süper Loto’da 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Süper Loto’da bugün 555’inci hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve çekilişte büyük ikramiye üçüncü devrini gerçekleştirdi. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 7, 10, 19, 37, 42 ve 47 oldu. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar...

SÜPER LOTO 7 HAZİRAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmadı ve 7.234.913,17 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 148 kişi 4.438,75 TL, 4 bilen 5.788 kişi 122,15 TL ve 3 bilen 100.541 kişi 12,10 TL ikramiye kazandılar.



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 MAYIS 2018



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto’nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 554’üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 19, 37, 42 ve 47 olarak belirlendi.



Bu haftaki çekilişte üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 123 bin 601 lira devretti.







BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ



Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25’er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20’şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 680 bin 223 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 289 lira 23 kuruş kamuya aktarıldı.







SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişi her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günü düzenlenir. Çekiliş sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazananlardan;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayileri veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.



Çekilişte ikramiye almaya hak kazananların bir yıl içinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu zaman aşımına uğramış olan ikramiyelerin de ödemesi yapılmaz.



SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto’da 555’inci hafta çekilişi yapılacak. Çekiliş sonucunda en fazla çıkan sayılar ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51, 54 oldu.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52, 53 oldu.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılsalar bile talihlilere ikramiye için ödeme yapılmaz. Süper Loto çekiliş kuponunda 1’den 54’e kadar sayıların bulunduğu kolonlar yer alır. Her bir kolondan 6 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. Çekilişe katılmak isteyenler loto bayilerinden makinelerde otomatik kupon da doldurtabilirler. Oynanan her kolon için ödeme yapılır.

Oynanan kuponun gelecek çekilişler için de geçerli olması isteniyorsa kuponun sol kısmındaki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenebilir. Çoklu çekiliş dışında oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde de kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.

Kuponlara ikramiye ödenebilmesi için kuponların yırtılmamış olması ve üzerindeki sayıların yetkililer tarafından net olarak okunması gerekir. Aksi halde kuponlar için ödeme yapılmaz.









SÜPER LOTO NEDİR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.



DEVİR BAŞLADIĞINDAN BERİ ÇIKAN NUMARALAR…



18 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 11-17-20-29-36-51

11 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 04-23-27-36-51-54

04 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 03-15-20-30-40-52

28 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 07-20-33-39-40-48

21 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 04-07-27-35-36-40

14 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 05-10-19-20-38-39

07 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 01-06-09-11-45-49

30 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 01-23-33-36-47-54

23 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 04-10-13-20-33-39

16 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 12-14-24-30-31-45

09 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 07-13-29-34-38-52



SÜPER LOTO KURALLARI

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.