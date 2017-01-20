8 yaşında ilkokulu bitirdi

İzmir’in Göztepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, başarısıyla herkesi şaşırttı. Erken yaşta okuma yazma öğrenen, emeklemeden yürümeye başlayan Muhammed, öğrencisi olduğu Misak-ı Milli Ortaokulu’nda üstün başarısı sebebiyle kendisinden yaşça büyük öğrencilerle eğitim görüyor. Akademik zekası, sorduğu sorular ve yaptığı buluşlarla öğretmenlerini de şaşırtan Muhammed Hakan Nayiş’in IQ seviyesi (zeka seviyesi) de 160 çıktı. Devletin zeka seviyesi üstün öğrencilere tanıdığı tüm imkanlardan yararlanan ve özel bir okulu tercih etmeyen küçük Muhammed, yaşıtlarından yıllar önce ilkokulu bitirdi.

"Kendimden büyüklerle eğitim görüyorum ama zorlanmıyorum"

Karnesini Okul Müdürü Ergün Bayram’dan alan Muhammed, 4 yaşında anaokuluna başladığını ve birinci sınıfı atladığını belirterek, "Benimle ilgilenen tüm öğretmenlerime ve okul müdürüme gönlümden teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlarım bana ‘senin gibi olabilsek keşke biz de’ diyorlar. Kendimden iki üç yaş büyük arkadaşlarımla eğitim görüyorum ve onlarla iyi geçiniyorum, hiçbir zorluk yaşamıyorum" dedi.

Bakan İsmet Yılmaz’dan sınıf atlama ricası

Küçük Muhammed, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a da seslenerek, "Ben Milli Eğitim Bakanımızdan rica ediyorum ve ikinci dönem 6'ncı sınıfa başlamak istiyorum. Zaten 4 ve 5'inci sınıf aynı o yüzden 6'ncı sınıfa geçmek istiyorum. Derste aynı şeyleri dinlemek çok kolay geliyor" diye konuştu.

"Boş vakitlerinde zeka oyunları oynasınlar"

Okulda çeşitli buluşlar da yapan küçük Muhammed, ileride ise hem insanlara faydalı olmak hem de doktor olmak istediğini dile getirdi. Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Muhammed Hakan Nayiş, "Boş vakitlerinde bilgisayarda çalışsınlar test çözsünler. Oyun oynadıkları zaman zeka oyunları oynasınlar. Mesela satranç oynayabilirler" ifadelerini kullandı.

Sorduğu sorularla öğretmenlerini şaşırtıyor

Muhammed’in sınıf öğretmeni Çiğdem Bekar Kebapçı ise öğrencisinin her anlamda çok özel bir çocuk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Daha oturmadan yürümeye başlıyor. O zamanlardan belli aslında. Sonra sınıf atlayarak öğrenimine devam ediyor. 5'inci sınıfta ve son derece başarılı ve uyumlu. Arkadaşları tarafından çok sevilen, her zaman sorun ve problem olduğunda çözmeye çalışan çok başarılı bir çocuk ama aynı zamanda çocuk. Onunla çok zor problemlerin, çok zor konuların üstesinden en fazla 10 dakika içerisinde gelebiliyorsunuz. Matematikte bir anda sorular üretebiliyor. Bir konunun farklı bir yöntemini çıkarabiliyor ve öğretmenler şaşırıyor. Fen Bilgisi dersinde öğretmen bir konu anlatımının peşinden soru hazırlamasını istiyorlar ve Muhammed lise seviyesinde bir soru hazırlıyor. Fen Bilgisi öğretmeni ‘Biz 8. sınıfta bile bu kadar zor seviyede soru sormuyoruz’ diyor."

Kebapçı, "Onun seviyesinde metinler bulmakta zorlanıyoruz. Muhammed aynı zamanda bu sene 99.9 ortalamaya sahip bu oldukça büyük bir başarı. Zeka dilimi açısından dünyada binde birlik zeka seviyesine sahip" diye konuştu.