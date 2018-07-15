A101 aktüel indirim kataloğu 19 Temmuz A101 aktüel indirim listesi yayında! Binlerce vatandaş A101 Temmuz 2018 indirimlerinden yararlanmak istiyor. Vatandaşlar her hafta yeni ürünlerle karşımıza çıkan A101 market indirimlerini sorguluyor. Peki A101’de bu hafta neler var? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin yer aldığı A101 market indirimleri yayınlandı. Perşembe A101 aktüel kataloğu oldukça çeşitli. A101 aktüel indirimlerde neler var? A101, 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde müşterilerine çifte telefon kampanyası sunacak. Nokia 2 cep telefonu ve Samsung Galaxy J7 Duo cep telefonlarını 19 Temmuzda satışa sunacak A101, bu ürünlerin yanında A4TECH kablosuz fare ve SEG marka LED TV’de piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile satışa sunacak. Lakin A101'in 19 Temmuz'da yapacağı kampanya, telefon sahibi olmak isteyen veya yenilemek isteyenlere büyük bir fırsat olacak. İşte A101 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler...

A101 Market 19 Temmuz Aktüel Ürünler İndirimler

SEG 48” Full HD Smart LED Tv 1499,00 TL

Nokia 2 cep telefonu 599,00 TL

A4Tech G3-20GM V-TF ACK kablosuz Mouse 21,95 TL

Toshiba M202 32GB Micro SDHC UHS-I Class10 hafıza kartı 39,95 TL

Toshiba 16GB USB 2.0 bellek 19,95 TL

Samsung Galaxy J7 Duo cep telefonu 1379,00 TL

Arzum seramik tabanlı ütü 79,95 TL

Arzum saç kurutma makinesi 59,95 TL

Arzum el blender seti 119,95 TL

Aprilla otomatik ayak bakım törpüsü 22,50 TL

King elektrikli dik süpürge 89,95 TL

Mobetto 3 kapaklı çekmeceli dlap 139,00 TL

Ekmeklikli çok amaçlı dolap 125,00 TL

Black+Decker TC204BE oto buzdolabı 6L 199,95 TL

Bayan sandalet 14,95 TL

Bayan spor ayakkabı 29,95 TL

Halı saha ayakkabısı 27,95 TL

Lisanslı duvar saati çeşitleri 14,95 TL

Işıklı paten 49,95 TL

Kaykay 39,95 TL

Universal badminton seti 13,95 TL

Dart 17,95 TL

Nokia 2 cep telefonunun özellikleri!

- 5,0 inç HD ekran

- 1,3 GHz Quard Core (4x)

- 1GB RAM

- 8GB Dahili hafıza

- 8MP Ana kamera

- 5MP Ön kamera

- 4100 mAh batarya

- 128GB’a kadar SD kart desteği

Türkiye’nin önde gelen marketler zincirinin 19 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği ikinci ürün ise Samsung Galaxy J7 Duo. Satışa sunacağı Nokia 2’ye göre daha üst segment özelliklere sahip. Yine her hafta olduğu gibi yaptığı indirim ile telefon piyasasını alt üst edecek olan A101, Samsung’un resmi satış fiyatının altında bir fiyat etiketi ile Samsung Galaxy J7 Duo’yu satışa sunacak. Samsung’un resmi sitesinde 1799 TL fiyat etiketine sahip olan telefon 19 Temmuz A101 aktüel ürünler listesine 1379 TL fiyat etiketi ile eklendi.

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."