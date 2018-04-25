ABD'de kamyoncular intihar etmek isteyen kişiyi durdurdu

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit şehrinde bir üst geçitte intihar girişimi oldu. Michigan Eyalet polisi intihar etmeye kalkan adamı kurtarmak için önce bölgeyi trafiğe kapattı.

Neyse ki adam intihar etmedi ve ikna edildi. Sağlık kontrolü için Huntington Woods polisi tarafından Beaumont hastanesine götürüldü. Yol bir süre sonra trafiğe tekrara açıldı.

Ardından 13 kamyon yan yana üst geçidin altındaki bölgeye park etti. Amaç intihar girişiminde bulunan adam atlarsa düşme mesafesini kısaltmaktı.

(Hürriyet)