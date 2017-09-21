AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman Açıköğretim AÖF üniversite kayıtları nasıl yapılacak

AÖF ikinci üniversite, yatay geçiş ve ÖSYS yeni kayıtları devam ediyor. Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (2017/AÖF) kayıt yenileme işlemleri için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2017 ÖSYS ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleşip 21 Ağustos – 06 Eylül 2017 tarihleri arasında kayıt yaptıramayan adaylar 19-25 Eylül 2017 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi ÖSYS Yeni Kayıtbağlantısı üzerinden kayıt yaptırabilirler. Peki AÖF kayıtları nasıl yapılıyor? AÖF harç ücretleri hangi bankaya nasıl yatılacak? AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? merak edilen tüm detaylar ve yeni gelişmeler haberimizde...





AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT VE BAŞVURU İŞLEMİ



Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını AÖF'nin resmi internet sayfası üzerinden yapabilirler. Başvuru ve kayıt tarihi: 5 Eylül - 6 Ekim 2017 olarak açıklandı.



İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İnternetten başvuru yapmayanlar kayıt yaptıramazlar. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile kayıt süresinin son gününü beklemeden bizzat AÖF bürolarında kaydınızı yaptırınız.

AÖF YATAY GEÇİŞ KAYIT VE BAŞVURU TARİHLERİ



2017 Yatay Geçiş kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine kayıt hakkı kazanan adaylar İnternet başvurularını 12 - 15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapabilirler.



ÖSYS YENİ KAYIT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR



ÖSYS ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler, ANADOLUYÖS ile kayıt hakkı kazananlar ve orta öğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar AÖF interent adresi üzerinden 19 - 25 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.



AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerimiz Güz Döneminde ders ekle-sil işlemi 26 Eylül - 6 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak. AÖF kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kayıt yenileme bedelini ödemeyen veya ödemesini yaptığı halde Açıköğretim kayıt merkezinde 'kayıt yenileme onayı' yaptırmayan öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılı kayıt yenileme hakkını kaybederler. Öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri içerisinde kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini 'www.anadolu.edu.tr/acikogretim' web adresinin 'giriş yapmak için tıklayınız' bölümünden veya http://kayit.anadolu.edu.tradresi kayıt yenileme kontrol bağlantısından mutlaka kontrol etmelidirler. Şifresini kaybetmiş veya hatırlamayan öğrenciler AÖF kayıt merkezinden bizzat veya '0850 200 46 10-19 (10 hat) ve 444 10 26' numaralı telefonları arayarak yeni şifre alabilirler. Kayıt yenileten öğrenciler ders kitaplarını da Açıköğretim Fakültesi kayıt merkezinden alacaklardır."







AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN KREDİ KARTI/BANKA İLE ÖDEME



Ders ekle-sil işlemi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız.



KAYIT YAPABİLMEK İÇİN HANGİ KOŞULLAR GEREKLİ?



Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak, aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;



1) Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,



a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;



Okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.



İNTERNET BAŞVURULARININ ARDINDAN BU BELGELERİ ÇIKTI ALMAYI UNUTMAYIN



İnternet Başvuru Belgesi - Öğrenci Bilgi Formu

Başvuru ve Kayıt Bilgileri

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları



Belge dökümlerini aldıktan sonra, bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Hata var ise 10 dakika bekleme süresinden sonra yeni bir başvuru yapınız.







KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



2.1. İnternet Başvuru Belgesi



Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.



2.2. Öğrenci Bilgi Formu



Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.



2.3. Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları



Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.



2.4. Öğrenim Belgesi



Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun veya Öğrenci Bilgisi”ne ulaşılan adayların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun veya öğrenci bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.