Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'da nişanlısına şiddet gösteren adama çevredeki bir kadın da bağırarak tepki gösterdi

Adana'da nişanlısı olduğunu iddia ettiği kadına ağladığı için bağırarak hakaret eden adama, çevredeki bir kadın da bağırarak tepki gösterdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddialara göre olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Adliyesi Ek Hizmet Binası çevresinde meydana geldi. Nişanlı olduklarını iddia eden çift park ettikleri arabanın yanına gelerek sokak ortasında tartıştı. Adamın kadına bağırarak küfürler edip arabaya bindirmeye çalışmasına çevredeki bir kadın da bağırarak tepki gösterdi. Kadından gelen “Kadına neden bağırıyorsun” tepkisinin ardından savunmaya geçerek, “Ağlıyor onun için” diyen adam, nişanlısını arabadan çıkarmaya çalışarak, “Çık lan çık” demesi kameralara yansıdı. 
 
Görüntülerde, nişanlısının hamlesiyle arabadan ağlayarak kafasını çıkaran kadın tepki gösteren kadına bir şeyler demeye çalışıyor. Bu esnada adamın yüzüğünü gösterip “nişanlıyız” demesiyle, kadının “Nişanlılık böyle değil. Adamı hasta etmeyin siz erkekler. Sen bu kıza ne yapıyorsun ya” dediği duyuluyor. 
 
Tepkiler üzerine adamın rahat tavırlar sergilemesi ve sigarasını çıkarıp içmesi de dikkatlerden kaçmadı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi

Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA