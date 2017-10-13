Adana'da sevgililer macera olsun diye hırsızlık yaptı
Adana'da bir marketten 183 liralık ürün ve bir elektronik mağazasından oyun CD'si çalan sevgililer, polis tarafından yakalandı. Macera olsun diye adrenalin yaşamak için hırsızlık yaptıklarını ve çok pişman olduklarını söyleyen sevgililer, market ve elektronik mağazasının zararını karşılayınca serbest bırakıldı.
Adana'da bir marketten 183 liralık ürün ve bir elektronik mağazasından oyun CD'si çalan sevgililer, polis tarafından yakalandı. "Macera olsun diye adrenalin yaşamak için hırsızlık yaptık, çok pişmanız" diyen sevgililer market ve mağazanın zararını karşılayınca serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilk olay 19 Eylül günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, B.K.(21) ve kız arkadaşı D.M.D.(18) girdikleri marketin raflarından 183 liralık yiyecek ve oyuncak tarzı ürünler çaldı. Sevgililer, çaldıkları ürünleri D.M.D.'nin çantasına koyarak marketten ayrıldı. Akşam sayım yapılan markette hırsızlık olduğu anlaşılınca durum polise bildirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceleyince birisi kadın 2 kişinin hırsızlık yaptığını tespit etti. Polis, iki zanlıyı ararken sevgililer, olaydan 15 gün sonra Belediye Evleri Mahallesi’nde bulunan elektronik mağazasından ‘CD-oyun reyonun’dan futbol oyunu CD'si çaldı.
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