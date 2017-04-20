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Adapazarı'nda kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Adapazarı'nda tarlada otlarken 2.5 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek kepçeyle çıkarıldı.

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Adapazarı Karaköy Mahallesi'nde sahibinin otlaması için yeşillik alana çıkardığı inek, tarlada bulunan 2.5 metrelik kuyuya düştü.

İNEĞİN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

Sesler üzerine, kuyuyu kontrol ettiğinde ineğini gören sahibi, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineği kendi çabalarıyla çıkaramayınca Adapazarı Belediyesi'nden iş makinesi talep etti.

Ekipler, kepçenin ucuna ip bağlayarak kuyuya inip ineğe bağladı. İnek kepçeyle yukarı çıkarıldı.

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