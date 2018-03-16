Adıma, üzerime miras var mı E Devlet giriş miras sorgulama ekranı

Adıma miras var mı? E Devlet giriş miras sorgulama nasıl yapılır? Miras sorgulamak için yukarıda vermiş olduğumuz E-Devlet sitesine girmeniz ve akabinde sisteme giriş yaptıktan sonra miras bırakanın T.C. kimlik numarasını girmeniz yeterlidir. Akabinde miras var mı yok mu kolay bir şekilde öğrenebilmektesiniz. Şayet bir E-Devlet şifresi sahibi değilseniz, size en yakın PTT şubesine müracaat ederek şifrenizi temin edebilirsiniz. Bu sayede hem miras sorgulama hem de diğer E-Devlet hizmetlerinden kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz. Miras sorgulama hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik.

Miras sorgulama işlemi nasıl nereden yapılır?

Miras sorgulama işlemi E-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor. Ancak burada belirli bir kıstas bulunuyor. Yeni hizmet olan miras sorgulama ile 1990 yılı ve sonrasında gerçekleşen vefat sonrası mirasçılık belgesi ve haklar sorgulanabilecek. Bu hizmet özellikle miras paylaşımı konuları ve miras davaları için oldukça faydalı olacaktır. Miras sorgulamak için E-Devlet Kapısı üzerinde aşağıda da bağlantısını vermiş olduğumuz veraset ilamı sorgulama sayfasına gitmeniz gerekmektedir. Hizmet Adalet Bakanlığı bünyesinde verilmektedir.

Miras sorgulamak için yukarıda vermiş olduğumuz E-Devlet sitesine girmeniz ve akabinde sisteme giriş yaptıktan sonra miras bırakanın T.C. kimlik numarasını girmeniz yeterlidir. Akabinde miras var mı yok mu kolay bir şekilde öğrenebilmektesiniz.

Şayet bir E-Devlet şifresi sahibi değilseniz, size en yakın PTT şubesine müracaat ederek şifrenizi temin edebilirsiniz. Bu sayede hem miras sorgulama hem de diğer E-Devlet hizmetlerinden kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz. E-Devlet miras sorgulama ile kolay bir şekilde mirasçılık belgesi alabilirsiniz. Bu vesile ile de adıma, üzerime, bana miras var mı öğrenmeniz mümkündür.

E-Devlet giriş nasıl yapılır?

E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi e-devlet'in resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir. Bütün e devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilirsiniz. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz. E Devlet sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

E-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak yapmanız gereken www.türkiye.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

• Daha sonra ise açılacak olan sol kısımda yer alan E-Hizmetler sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Bu işlemi de yerine getirdikten sonra bir sonra ki adıma geçebilrisiniz.

• Bir sonraki adımda ise yapmanız gereken açılacak olan sayfanın sol kısmında yer alan harflerden hangi kurumda işlem yapacaksanız o kurumun baş harfinin o harfler içinde bulup tıklayınız. Bu işlem sizin hızını arttıracaktır. Örnek vermek gerekirse eğer sizin işleminiz "Karayolları Genel Müdürlüğü " ile alakalı ise " K " harfine tıklamanız gerekmektedir.

• Yukarıda yer alan işlemi de yerine getirdikten sonra kurumun başlığı altında yer alan işlemlerden size uygun olan işlemi belirleyiniz.

• Size uygun olan işlemi de belirledikten sonra ise açılacak olan sayfada yer alan " kimliğimi şimdi doğrula " butonuna basınız.

• Bu butona bastıktan sonra ise açılacak olan sayfada ilgili kısımlara TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

• Bu işlemi de yerine getirdikten sonra son olarak sorgula butonuna basarak işlemini yapabilirsiniz.