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Adıyaman'da sahte altın dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın vererek dolandırıcılık yapan çete polis ekipleri tarafından çökertildi.

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Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın vererek dolandırıcılık yapan çete polis ekipleri tarafından çökertildi.
 
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da kuyumculara sahte altın veren çete üyeleri Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol birimi görevlilerinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeleri sonucunda yakalandı. Çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek dolandırıcılık olayına gerçekleştirdikleri iddia edilen şahısların kimlikleri tespit edildi.
 
Atatürk Caddesi üzerinde başka bir kuyumcu esnafına altın dolandırıcılığı yaptığı esnada sahte altın içerisine kurşun dökülerek altın görünümünde kaplama yapılıp altın olarak satılmaya çalışılırken şahıs suçüstü yakalandı. Daha önceden 2 adet dolandırıcılık suçundan kaydı olan Ö.K. isimli şahsın üzerinde 2 adet içinde kurşun dökülmüş altın görünümlü diş ile 3 adet içi boş altın görünümünde diş ele geçirildi.
 
Ö.K. adlı şahsın yanında bulundukları tespit edilen 6 adet suç kaydı bulunan S.K, 1 adet suç kaydı bulunan A.K., 5 adet suç kaydı bulunan H.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Ö.K. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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