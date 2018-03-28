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23 yaşındaki genç, annesine şantaj yapan 2 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

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İddiaya göre, ilçe merkezinde oturan Hüseyin Arslan (37), birlikte yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı bulunan Bahar Karabağ (42) ile aynı mahallede ikamet eden R.K'ya, ellerinde uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek, şantaj yaptı.

Bunu duyan R.K'nın oğlu Ü.A. (23), ilçeye bağlı Korukırı Mahallesi'nde karşılaştığı Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Şüpheli Ü.A. ve annesi R.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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