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Akdamar Adası ‘Kıbrıs modeli’ ile suya kavuşacak 

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nın asırlardır süren tatlı su sorunu ‘Kıbrıs modeli’ projesiyle çözülecek.

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VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş “Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak projeyi Allah’ın izniyle bu senenin sonuna kadar bitirerek hizmete sunacağız. Hayat canlanacak. İnsanların sohbet edeceği ortamlar oluşacak. Oradaki yaban hayatı da o sudan faydalanacak. Akdamar her mevsim yeşil kalacak” dedi. Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ ise “Suyla beraber adaya hayat gelecek. Adanın yeniden yeşermesi, ağaçlandırılması ve birtakım konularda canlanma söz konusu olacak. Bununla beraber adanın ziyaretçi sayısı da artacak” diye konuştu.

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