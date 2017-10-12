ALS hastasının askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan, görme ve işitme duyusu dışında hiç bir vücut fonksiyonu çalışmadığı için 5 yıldır evinden çıkamayan Öztürk'ün askerlik yapma hayali gerçek oldu.

Ailesinin Bahçe Kaymakamlığına yaptığı askerlik başvurusunun kabul edilmesinin ardından evinden ambulansla alınan Fatih Öztürk, ailesinin refakatinde İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Üniforma giydirilerek silah arkadaşlarıyla sedye üzerinde içtimaya katılan Öztürk, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Fatih Öztürk, daha sonra ambulansla evine bırakıldı.