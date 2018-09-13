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Anaokulunda havuza düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da anaokulundaki havuza düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Bostanbaşı Mahallesi'ndeki özel bir anaokuluna devam eden Miray K. (5), öğretmenleri ile konuşan annesinin yanından ayrılarak bodrumdaki havuzun yanına gitti.
 
Bu sırada çocuğunun yanından ayrıldığını fark eden anne Güler K. ve öğretmenler okul içerisinde küçük Miray'ı aradı.
 
Bodrum kata inen anne ve öğretmenler 90 santimetre derinliğindeki havuzun içerisindeki çocuğu fark etti.
 
KURTARILAMADI
 
Öğretmenler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak ilk yardımda bulundu ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
 
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Polisin, annenin ifadesine başvurduğu belirtildi. 

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