Ankaralı Turgut kimdir kaç yaşında Ankaralı Turgut sağlık durumu nasıl

Ankaralı Turgut kimdir kaç yaşındadır? Ankaralı Turgut, sağlık problemleri nedeniyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut geçirdiği KOAH rahatsızlığı neticesinde hastaneye kaldırıldı. Bazı televizyon yapımlarında da yer alan ünlü şarkıcının KOAH hastalığının öğrenilmesi sevenlerini üzdü. Ankaralı Turgut, çıkardığı albümlerle müzik piyasasının yakından tanınan isimleri arasında yer almaktadır. 1963 yılında Ankara‘da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş‘dır. Müzik piyasasında birçok albüme sahip olan Ankaralı Turgut, müzik alanındaki çıkışına 12 yaşında başladı. Peki, merak edilen isim Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşındadır? İşte, ünlü isim hakkında detaylı bilgiler



54 yaşındaki, Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı: Daha önce de tedavi gördüm. Astım KOAH teşhisi konuldu. Nefes darlığı yaşıyorum. “Akciğer kanserinin kardeşi” diyorlar henüz tam bilgim yok. Şu an hastanede yatıyorum.







Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.



Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara’nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.



KOAH NEDİR?



Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.



Tütün kullanımı hastalığın en temel nedeni olup hava kirliliği ve genetik gibi daha az etkili nedenleri de vardır.



ANKARALI TURGUT KİMDİR?



1963 yılında Ankara doğumlu olan Ankaralı Turgut'un asıl adı Turgut Karataş'tır. Henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladığı kariyerinde büyük adımlar atması, aile üyerinin çoğunun da müzikle ilgilenmesinden ileri geliyor.



Askere gidene kadar müziğe devam eden Turgut, daha sonra bağlama da çalmaya başladı. Müzik piyasasında tanınması hareketli Ankara Türkülerini kendine has bir üslupta söyleyerek sergilemesiyle oldu. Büyük çıkış yakalayan Ankaralı Turgut daha sonra üç albümle geldi.



Farklı yollar deneyerek bu yolla Türk halkına kendini sevdiren Turgut, 1994 yılında İstanbul‘a gelir ve Tarkan‘ın Oynama Şıkıdım isimli eserini “ti”‘ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yapar. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço‘nun “Oku Bakayım" şarkısını değiştirerek ikinci albüme imza atar.



1994 yılında İstanbul‘a giden Ankaralı Turgut, Tarkan‘ın Oynama Şıkıdım isimli eserini “ti”‘ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço‘nun “Oku Bakim”i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.



Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır.



Ankaralı Turgut, halen Ankara‘nın gecekondu bölgelerinden olan Altındağ da oturmaktadır.



Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.



Albümleri :



1996 – Tavla

1996 – Arabası Var

1996 – Döşiyelim Abi

1997 – Yakalarsam Tık Tık

1997 – Ne Yersin

1997 – Annene Diyecem

1997 – Sen Gittikten Sonra

1997 – Aganigi Naganigi

1997 – Vay Vay

1998 – Para

1998 – Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

1998 – Bak Hele

– Oturak Alemi

– Ankaralı Turgutla Oturak Alemi

– Ver Deyom Vermeyon

– Var Yemez Amca

– Sıra Sende

– Pop Muzik Moda Turgutça

– İsyanım Var

– Hüp Düt & Dabi Dabi

– Hop Dedik

– Dah Diri Dom

– Best Of

– Sen Gittikten Sonra

– Yalaka Para

– Bay Bay Sakir Sakir

– Beni Görmek için Gelme

2012 – Kaymak Lazım