Annesini vahşice öldüren adamın sözleri dehşete düşürdü

Geçen yıl 4 Ekim'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı.

Tartışmada H.G. kendisine ’İş bul’ diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

Olay sonrasında H.G. 155’i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155’in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.’yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Sanık H.G.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor geldiği ve raporda cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiği öğrenildi.

SANIK: ARTIK ZAMAN KALMADI

Tutuklu sanık H.G. mahkemeye mektup verdi. Mahkemeye yazılı savunma veren sanık H.G.’nin "Dünyada iki üç kişiden birisiyim, durum vahim. Beni tahliye edin. Artık zaman kalmadı" diye yazdığı öğrenildi.

'BAZI YANLIŞLARINI GÖRDÜM ÖLDÜRDÜM'

Mahkeme başkanının ‘Anneni neden öldürdün’ sorusu üzerine sanık H.G., "Sayın hakimim başkası olsa anlatırdı ama ben anlatmak istemiyorum. Babamı çok sevdiğim için beni kıskanırdı, bazı yanlışlarını gördüm, öldürdüm" diyerek soğukkanlı bir savunma yaptı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.G.’ye ‘üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.