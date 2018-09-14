Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesinde torbacılara uyuşturucu temin eden 4 kişinin adresini belirledi. Adreslere yapılan baskında polisi karşısında gören şüpheliler silahla karşılık verip, kaçmaya çalıştı. Çelik yelekli timler silahlı şüpheliler, K.B. Y.Y., N.G. ve S.S.’yi gözaltına aldı. Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada 1019 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.