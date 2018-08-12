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Arızalanan otomobile tır çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobile hızla gelen tır arkadan çarptı.

  • İHA
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Ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Derince Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dursun Tüğmen (53) idaresindeki 34 BC 2677 plakalı otomobil seyir halindeyken arızalandı. Otomobilinin arızalandığını fark eden Tüğmen, otomobilini yolun kenarına park ederken, hızla gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun Tüğmen ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Dursun Tüğmen kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tüğmen’in cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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