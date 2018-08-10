Asfalt kazanlarının arasına düşen kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ahmet Bahşi, Küpçüler Mahallesi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait asfalt şantiyesine getirdiği asfalt yüklü tankeri kazanlara boşaltmak için yanaştırdı.

Tankerde bulunan asfaltı hortumla boşaltırken bir anda dengesini yitiren Bahşi, iki kazan arasındaki sıcak asfaltın içine düştü.

Şantiyede çalışan işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, düştüğü yerde sıkışan Ahmet Bahşi'yi halat yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunda yanıklar oluşan Bahşi, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.