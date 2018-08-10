Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Asfalt kazanlarının arasına düşen kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki asfalt şantiyesinde iki kazanın arasına düşen kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Ahmet Bahşi, Küpçüler Mahallesi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait asfalt şantiyesine getirdiği asfalt yüklü tankeri kazanlara boşaltmak için yanaştırdı.

Tankerde bulunan asfaltı hortumla boşaltırken bir anda dengesini yitiren Bahşi, iki kazan arasındaki sıcak asfaltın içine düştü.

Şantiyede çalışan işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, düştüğü yerde sıkışan Ahmet Bahşi'yi halat yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunda yanıklar oluşan Bahşi, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail´den hava saldırısı

İşgalci İsrail´den hava saldırısı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA