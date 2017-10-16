Askerlik tecil ettirme işlemleri! Askerlik tecil sorgulama

Askerlik tecil ettirme işleminin belli bir prosedürü bulunmaktadır. Ayrıca askerlik tecil işlemlerinin gerçekleşmesi için başvuran kişilerin sundukları sebepler de önem taşımaktadır. Eğer kişiler bu unsurlara dikkat ederlerse askerliklerini belli bir süre için tecil ettirebilirler. Askerlik yapmak her Türk erkeğinin asli görevidir. 21 yaşına gelen her Türk erkeği bu vatani görevini yapmakla yükümlüdür. Üniversite öğrenimi tamamlayan kişilerin askerlik süresi 6 ay iken, yükseköğrenim eğitimine tabi olmayan gençlerin askerlik süresi 12 aydır. Ancak bazı belirleyici sebeplerden dolayı vatandaşların askerliğini tecil ettirme hakkı bulunmaktadır. Bu işlemi yaptırmak isteyen kişiler askerlik şubesine belgeleriyle birlikte giderek askerliklerini tecil ettirebilirler. Yurt içi veya yurt dışında staj yüksek lisans veya doktora yapanlar 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler. Ayrıca staj, yüksek lisans, doktora gibi programlarda üst yaş sınırı 35 yaş olacak şekilde 1 sene daha tecil ettirebilmektedir. Bunun yanı sıra, fazla kilolu kişiler bir sonraki yıla kadar askerlikleri tecil ettirebilirler. Lisanslı sporcular 33 yaşına kadar askerlikleri erteleyebilirler.

Askerlik Tecil Ettirme İşlemleri

Askerliğin tecilli ertelenmesi için birçok sebep bulunabilir. Bununla ilgili olarak sağlık sebepleri, doğal afet gibi nedenler olabileceği gibi kişinin kendinden kaynaklanan eğitim, sağlık, ailevi nedenler olabilir. Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan kişilerin askerlikleri 29 yaşını geçmemek suretiyle mezun oluncaya veya ilişkileri kesilene kadar ertelenebilir. Peki askerlik tecil süreleri ne kadardır? Öğrenciler kaç yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilirler?

Lise ve dengi okul mezunları askerliklerini 3 sene mazeretsiz olarak tecil ettirebilmektedirler. Üniversiteyi bitirip ilgili yükseköğrenim kurumu ile tüm ilişkisini kesen kişiler askerliği 2 sene süre ile tecil ettirilebilir. Staj, yüksek lisans, doktora gibi programlarda üst yaş sınırı 35 yaş olacak şekilde 1 sene daha tecil ettirebilmektedir.

Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?

Lise veya Üniversiteye devam eden kişiler 29 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler. Yurt içi veya yurt dışında staj yüksek lisans veya doktora yapanlar 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.

Fazla kilolu kişiler bir sonraki yıla kadar askerlikleri tecil ettirebilirler. Lisanslı sporcular 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.

Abisi ya da kardeşi askerlik yapan kişiler onun askerliği bitene kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Yükseköğrenim mezunlarından çalıştıkları bilim dallarında yurt içi veya yurt dışında dünya ölçüsünde yenilik ve ilerleme getirdikleri çalıştıkları ilmi müesseselerce tasdik edilenler 36 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.

Yabancı bir ülkede çalışma ve oturma iznine sahip olanlar belgelerle bulundukları yerlerdeki Türk Konsolosluklarına başvururlarsa 38 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.

Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu Yoklama Heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesi anlaşılanlar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Askerlik Nasıl Tecil Edilir? Askerlik Tecil Ettirme İşlemleri Nelerdir?

Askerlik tecil işlemleri askerlik şubelerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden askerlik tecili yapabileceğiniz bir kurum söz konusu değildir. İleri tarihlerde bu hizmetlerin de E-Devlet kapsamına alınması düşünülse de şu an için askerliğinizi tecil ettirmek istiyorsanız, askerlik şubesine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Askerlik tecili konusunda herhangi bir askerlik şubesine gidebilirsiniz. İkametgah adresinize en yakın askerlik şubesine gitmeniz zorunlu değildir. Askerlik şubeleri genellikle kalabalık olmaktadır. Bu sebeple askerlik şubelerinin açıldığı saat 08:30’da orda olmanız işlemlerinizi halletmenize yardımcı olacaktır.

Askerlik şubesine giderek askerliğinizi ertelemek istediğiniz belirtmeniz gerekmektedir. Bu işlemler sırasında sizden bazı belgeler talep edilmektedir. Bunları askerlik şubesine gitmeden hazır bulundurmanız yararınıza olacaktır. Peki bu belgeler nelerdir?

Askerlik Tecil İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mezuniyet Diplomasi ve 4 Fotokopisi

Nüfus Cüzdanınız ve 4 Fotokopisi

6 tane Vesikalık Fotoğraf ( Bazı şubelerde fotoğrafınız orda çekiliyor siz yine de götürün)

Ehliyet varsa Ehliyet ve 2 Fotokopisi

Şubeye gerekli belgeler ile başvuru yaptıktan sonra 2 adet form doldurmanız gerekmektedir. Bu formlara çalışan askeri görevlilerden isteyebilirsiniz. Bu formları doldurmanızın ardından numara alıp sıraya girer ve askeri personele teslim edersiniz. Daha sonra sizden aile hekiminize gidip muayene olmanız gerektiği ve askerliğe elverişlidir belgesi almanız gerektiği iletilir. Bu belgeyi temin etmenizin ardından tekrar askerlik şubesine gidecek ve tecil hakkınız boyunca ya da tecil ettirmek istediğiniz süre boyunca askerliğiniz tecil ettirilecektir.

2. Üniversite Askerliği Tecil Ettirir Mi?

En çok sorulan sorulardan birisi de 2. Üniversitenin askerliği erteleyip, ertelemediğidir. İkinci bir üniversiteye veya mezun olduğu üniversitenin denk veya aşağısında bir eğitim kurumunda eğitimine başlayan kişilerin bu eğitiminden dolayı tecil hakları bulunmamaktadır. Bunun yanında çift ana dal veya yan dal gibi programlarla eğitim gören kişilerin programlarından dolayı uzayan eğitim süreleri hakkında askerlik şubesine bilgi vermesi ve başvuruda bulunması gerekmektedir.

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Askerliği Erteler Mi?

Milli Savunma Bakanlığı’nın 19 Eylül 2012 tarihli yazısına göre; lise ve dengi okul ile daha üst seviyedeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaş sonu esas alınarak, okullarına devam ettikleri sürece ertelenecektir. Yani AÖF öğrencileri yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce okullara kayıt yaptırmaları durumunda okula devam ettikleri süre boyunca askerlikleri ertelenir.

Kimlerin Tecil Yaptırmasına Gerek Yoktur?

Herhangi bir liseden mezun olup üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin tecil işlemlerini okul otomatik olarak yapmaktadır.

Mezun olduktan sonra kaç ay içerisinde tecil yaptırmam gerekiyor?

Üniversiteden mezun olduktan sonra otomatik olarak teciliniz kalkmaktadır. Yükseköğretim kurumu ilgili öğrencinin üniversite ile ilişiğinin bulunmadığına dair askerlik şubesine bilgi vermektedir. Sizler de 2 ay içerisinde askerlik şubesine gidip tecil yaptırmalısınız.