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Aracıyla çarptığı atın kopan kafası sonunu getirdi!

Tekirdağ’dan Gaziantep’e doğru seyir halinde bulunan bir aracın, aniden otobana çıktığı için çarptığı atın kopan kafasının üzerine düşmesi dile ağır yaralanan sürücü, yaklaşık 1 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

  • IHA
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Tekirdağ’dan Gaziantep’e doğru yola çıkan 36 yaşındaki İbrahim Çelik idaresindeki araç, Osmaniye-Kadirli otobanında aniden yola çıkan bir ata çarptı.

Çarpmasının etkisiyle, atın kopan kafası araç sürücüsü Çelik’in üzerine düştü. Yaklaşık bir ay önce akıl almaz kazada ağır yaralanan sürücü Çelik, Gaziantep’teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Meydana gelen ilginç kazada Çelik’in çocukları 1,5 yaşındaki Ayhan ve 14 yaşındaki Onur’un kaldırıldığı hastanede hafif yaralandı. Yaralı kardeşlerin bir süre sonra taburcu edildi. Baba Çelik'in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Babasını feci kazada kaybeden Onur ile annesi Azize, gözyaşlarını tutamadı. Ailenin, acı kaza nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

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