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Baldızını sahur vakti bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Baldızını sahur vakti bıçakla öldüren sağın 'kasten öldürme' ve 'cinsel istismar' suçundan yargılanmasına devam edildi. Sanık, 'Baldızının evine niçin sahur vaktinde gittin?' sorusuna ise mahrem bir konuyu konuşmak için en uygun zamanın gece vakti olduğunu belirtti.

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Gaziantep'te bir yıl önce evine gittiği baldızını  sahur vakti bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
 
6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "nitelikli kasten öldürme" ve  "cinsel istismar" suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık Cuma  Aydan ve avukatı ile öldürülen Selma Göngör'ün ailesi katıldı.
 
Söz alan Aydan, eşiyle sorunlar yaşadığını, bu durumu konuşmak için  baldızı olan Göngür'ün evine gittiğini, çıkan tartışma sonucu istemeyerek onu  öldürdüğünü öne sürdü.
 
Mahkeme Başkanı Hüseyin Pekşen'in, maktülün kıyafetlerinin yırtık  olduğu iddiasını sorması üzerine tutuklu sanık Aydan, tartışma sırasında  yırtılmış olabileceğini, "cinsel istismar" suçunu işlemediğini iddia etti.
 
Sanık, "Baldızının evine niçin sahur vahktinde gittin?" sorusuna ise  mahrem bir konuyu konuşmak için en uygun zamanın gece vakti olduğunu belirtti.
 
Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam, sanığın "kasten öldürme" ve  cinsel istismar" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının  belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazılmasına karar vererek  duruşmayı erteledi.
 
Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 39. Sokak'ta oturan eşinin ablası  Selma Güngör'ü (33), sahur vakti bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cuma Aydan  yakalanarak tutuklanmıştı.

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