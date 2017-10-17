Baldızını sahur vakti bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te bir yıl önce evine gittiği baldızını sahur vakti bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "nitelikli kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık Cuma Aydan ve avukatı ile öldürülen Selma Göngör'ün ailesi katıldı.

Söz alan Aydan, eşiyle sorunlar yaşadığını, bu durumu konuşmak için baldızı olan Göngür'ün evine gittiğini, çıkan tartışma sonucu istemeyerek onu öldürdüğünü öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Pekşen'in, maktülün kıyafetlerinin yırtık olduğu iddiasını sorması üzerine tutuklu sanık Aydan, tartışma sırasında yırtılmış olabileceğini, "cinsel istismar" suçunu işlemediğini iddia etti.

Sanık, "Baldızının evine niçin sahur vahktinde gittin?" sorusuna ise mahrem bir konuyu konuşmak için en uygun zamanın gece vakti olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam, sanığın "kasten öldürme" ve cinsel istismar" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 39. Sokak'ta oturan eşinin ablası Selma Güngör'ü (33), sahur vakti bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cuma Aydan yakalanarak tutuklanmıştı.