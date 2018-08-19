Balıkesir'de denize giren kadın boğuldu

Alınan bilgiye göre, Duba Plajı'ndan denize giren Semiha Çelik, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Çelik, 112 Acil Servis ekibince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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