Bedelli askerlik 2018 yılında çıkacak mı Bedelli askerlik son dakika haberleri

MGK toplantısı sonrası yine "Bedelli askerlik" konusu gündeme geldi. Milyonlarca vatandışın heyecala beklediği "2018 yılında bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bedelli askerlik için bekleyiş devam ediyor. Sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan konuların başında bedelli askerlik geliyor. Özellikle Twitter'da bu konuda çok binlerce vatandaş tweetler atarak konu hakkındaki düşüncelerini ifade etti. #BedelliAskerlikGeliyor hashtag'ıyla atılan tweetlerde bedelli askerlik isteyenler kurulu düzenlerinin bozulmaması ve bunun yerine devlete maddi anlamda destek vermelerinin daha doğru olacağını ifade etti. Öte yandan bedelli askerlik uygulamasına karşı çıkanlar da bu hashtag altında fikirlerini paylaştılar. Sosyal medyada oluşan bu gündem "Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusunu da beraberinde getirdi ancak henüz bu konuda hükümetten yeni bir açıklama gelmedi.



Son bedelli 3 yıl önce çıktı



Bedelli askerlik bekleyenler son bedellinin ardından geçen süreyi göz önünde bulundurarak beklentilerini ifade ediyor. Türkiye'de bedelli askerlik uygulaması en son 2014 yılında hayata geçirildi. İlk olarak 35 bin Türk Lirası ödenmesi konuşulan bedelli askerlik uygulamasında bedel yapılan görüşmeler sonucunda 18 bin Türk Lirası'na düşürülmüştü. Yine yaş sınırınıın düşük tutulması ile birlikte daha fazla insanın bedelli askerlik uygulamasından faydalanması sağlanmıştı. Daha önce de 2011’de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti.









YTB'den yurt dışındaki Türklere dövizle askerlik duyurusu



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek.



Yurt dışında yaşayan 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını dolduran Türk vatandaşlarının dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta son bulacak.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek.



Bu kapsamdaki Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için işlemlerin belirli bir zaman alacağını da düşünerek Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine başvuru yapmaları ve işlemleri tamamlamaları gerekiyor.



Dövizle askerlik hizmeti, 27 Ocak 2016'da yürürlüğe giren kanunla 6 bin avrodan bin avroya düşürüldü, başvurulara ise 38 yaş sınırı getirildi.



Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 38 yaşını tamamlayanlara da istisnai bir hak tanındı ve 31 Aralık'a kadar bu hizmetten yararlanma imkanı verildi.



BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?



Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir. Aslında yurtdışında, yasaların koyduğu alt sınır süresince yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her zaman mevcut olan bedelli askerlik hizmeti, Türkiye içinde yaşayan asker adayları için de bu dönemlerde devreye alınır. Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır.









BEDELLİ ASKERLİK ÇIKARSA YAŞ SINIRI VE FİYATI KAÇ OLACAK?



Bedelli askerlik fiyatının geçmiş yıllarda belirtilen fiyattan olacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 17-20 bin arasında bir fiyat olacağı düşünülen bedelli askerlik için yaş sınır da 27 olabilir. Başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılıyor. Başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor. Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurt içinde askerlik şubelerine, yurt dışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor.