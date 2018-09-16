Bedelli askerlik 21 günlük eğitim nasıl olacak? Bedelli askerlik ikinci celp tarihi ne zaman? Bedelli askerlik yerleri hangi şehirlerde olacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2018 Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu. Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalananlar kışlalarına teslim oldu. Görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" denilerek karşılanan yükümlüler, kayıt masasındaki işlemlerini bitirdikten sonra vatani görevlerine başladı. Bedelli askerlik ikinci celp yerleri e Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile beraber e Devlet'e girip bedelli askerlik celp yerleri sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Hatırlanacağı gibi, Ağustos ayının son haftasında ilk celp döneminde gidecek olan adayların yerleri belli olmuştu. İlk celp döneminde gidecek olanlar bedelli adayları, 15 Eylül tarihinde birliklerine sevk olacak. Bedelli askerlik sürecine ilişkin belirlenen takvim süreci işlemeye devam ediyor. Bedelli askerlikte ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edileceğinin açıklanması ile beraber Ekim ayında 2. celp dönemi kapsamında silah altına alınacak olan 41 bin 631 yerleri ise e Devlet'ten duyuruldu. Detaylar star.com.tr'de. İşte bedelli askerlik ile ilgli merak edilenler..

Bedelli askerlik ikinci celp döneminde silah altına alınacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin e-devlet'ten yayımlandığına ve bedelli askerliğin ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi alacakların telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildiğine değinilen açıklamada, "Bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu. 2'nci celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayımlandı." ifadeleri kullanıldı.

Bedelli askerlik uygulaması kapsamında ilk celp döneminden faydalananlar, kışlalarına teslim oldu. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanacak olan askerlere ilişkin hazırlanan celp takvim süreci işlemeye başladı. Bedelli askerlik için müracaat işlemlerini tamamlayan askerler, 21 günlük eğitimlerini tamamlamak üzere kışlalarına teslim oluyor. Bu kapsamda 3 celp döneminin ilkinde vatani görevini Ankara’da yapacak olan askerler, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığına teslim oldu.

Etimesgut’taki kışlada ilk celpte yaklaşık 2 bin 550 kişi vatani görevini yapacak. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler, “tek er muharebe eğitimi”, “yanaşık düzen eğitimi”, “mekanik nişancılık ve atış eğitimi”, “temel beden eğitimi” ve “askeri kültür” olmak üzere 5 ana başlıkta eğitim görecek.



Kışlaya gelen askerler, aileleriyle vedalaşmalarının ardından giriş için kayıtlarını yaptılar. “Vatan hizmetine hoş geldiniz” yazılı kapıdan giriş yapan askerler, vatani görevlerine başladı. Bedelli askerlik için Rize’den gelen Doğan Yazıcı, “Bedelli ilk çıktığı gün başvuru yaptım. Evde 2 çocuğum var, onları bırakıp geldim. Rize’de ahşap evler yapıyorum. 21 gün bence gerçek askerlik için yeterli değil ama çalıştığımız için 21 gün ideal” dedi.

Murat Anuç, “İstanbul’dan geldim. Bedelli çoğumuz için iyi oldu. Uzun zamandır da bedelliyi bekliyordum. Yaklaşık 5 yıldır kendi işimi yapıyorum. İşimi 1 sene bırakıp gelmem işlerimin aksaması demektir. 21 gün boyunca işimi bir arkadaşa bıraktım. Kısa zamanda yapıp döneceğim” ifadelerini kullandı.



Berkay Kuru, “Çalışıyordum, mesleğim gereği de şantiyelere gitmem gerekiyor. Devlet tarafından böyle bir imkan sağlanınca kullanalım dedik. Şansıma ilk celp çıktı. Çok güzel bir kanunda yapıldı, işten çıkmak zorunda kalmadım” şeklinde konuştu.



Oğlunu askere bırakan Bülent Kuru ise, “Heyecanlıyım. Kısa da olsa sonuçta asker oluyor. İnşallah hem vatana hem de ailesine hayırlı biri olur. Profesyonel askerliğe geçiş yapan bir ülkedeyiz. Bunu herkesin eşit bir şekilde faydalanacağı bir duruma getirmeliler bence” diye konuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik başvuruları konusunda açıklama yapıldı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?



Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlerin üç celp döneminde temel askerlik eğitimi alacağını ve sevk tarihlerinin ilk celp dönemi için 15 Eylül, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

ÜÇÜNCÜ CELP DÖNEMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Bedelli askerlik üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler 27 Eylül tarihinde e Devlet üzerinden açıklanacak.



İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması da 3 Kasım'dan sonra ayrıca duyurulacak. İşlemlerini geciktirenler kapsam dışına çıkartılacak.



Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlamaları gerekecek.



Gerekli işlemleri süresi içinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

EN ÇOK O İLLER DİKKAT ÇEKTİ



Bedelli askerlik celp yerlerinin açıklanması ile beraber celp yerlerini sosyal medyaya yazan adayların yazdığı iller göz önüne alındığında, bedelli askerlik 2. celp döneminde Manisa, Kütahya, Amasya ve İskenderun en fazla dağıtım yapılan iller olarak dikkat çekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİMLERİ NASIL OLACAK?

1. Hafta Programı;



1. gün (Cumartesi): Sevk ve katılış işlemleri.



2. gün (Pazar): Sevk ve katılış işlemleri.



3.gün (Pazartesi): Kalk, şahsi temizlik, kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı askerler ve rütbeler, esas duruş rahat vaziyetlerini yapmak, tekmil almak ve vermek, selamlama, şınav, mekik, akşam yemeği ve dinlenme.



4.gün (Salı): Disiplin, kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. Astın vazifeleri, amirin vazifeleri, hedef küçültme ve hareketleri, öğle yemeği ve dinlenme, tam siper ve düşmanın görerek ateşlerinden korunmak. Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, akşam yemeği ve dinlenme.



5.gün (Çarşamba): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. Emir, kendini takdim ve emir tekrarı, adımlar ve yürüyüşler, öğle yemeği ve dinlenme. Adımlar ve yürüyüşler, 2.400 metre koşu, akşam yemeği ve dinlenme.



6.gün (Perşembe): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. İzin müracaat ve şikayetler, yerinde saymak, yerinde dönüşler, öğle yemeği ve dinlenme, yürüyüş kararı sayma, çökmek ve kalkmak, tüfekli / tüfeksiz hareketler, akşam yemeği ve dinlenme.



7.gün (Cuma): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. Askerlerin silah kullanmak yetenekleri, mevzi almak mevzi değiştirmek, örtü ve gizleme, öğle yemeği ve dinlenme, ateş taksimi disiplini ve idaresi, şınav, mekik, akşam yemeği ve dinlenme.



2. Hafta Programı;



8.gün (Cumartesi): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. Şınav, mekik, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, şınav, mekik, öğle Yemeği ve dinlenme, şınav, mekik, 2.400 metre koşu, akşam yemeği ve dinlenme.



9.gün (Pazar): Serbest zaman.



10.gün (Pazartesi): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. Temel insan hakları, örtü ve gizleme, işaretlerle sevk ve idare, öğle yemeği ve dinlenme, görmeyerek ateşlere karşı hareket, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, akşam yemeği ve dinlenme, ses - ışık koku ve çöp disiplini, gece ilerleme kuralları.



11.gün (Salı): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, mesafe tahmini, hedef tarifi, öğle yemeği ve dinlenme, hedef tarifi, yön tayini, 2.400 metre koşu, akşam yemeği ve dinlenme.



12.gün (Çarşamba): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, piyade tüfeği tanımı parçaları sökülüp takılması kullanıcı bakımı şarjör çıkarma boşaltma ve emniyete alma, öğle yemeği ve dinlenme, doğru nişan almak ve nişan noktası seçmek. Üç köşe teşkili, akşam yemeği ve dinlenme.



13.gün (Perşembe): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, harp silah ve araçları sergisi, öğle yemeği ve dinlenme, akşam yemeği ve dinlenme.



14.gün (Cuma): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, çevrenin korunması, tüfeğe hakimiyet esasları ve nişan vaziyetleri, öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, öğle yemeği ve dinlenme, öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, akşam yemeği ve dinlenme.



3. Hafta Programı;



15.gün (Cumartesi): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, şınav, mekik, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, şınav, mekik, öğle yemeği ve dinlenme, şınav, mekik, şınav, mekik, 2.400 metre koşu, akşam yemeği ve dinlenme.



16.gün (Pazar): Serbest zaman.



17.gün (Pazartesi): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. Kuvvet komutanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, gözetleme dinleme etki – tepki ve raporlama, nöbet yerinde nöbetçilerin hareket tarzı, öğle yemeği ve dinlenme, parola ve işaret kullanılması, el yapımı patlayıcı ve çeşitleri ve bileşenleri, 2.400 metre koşu, akşam yemeği ve dinlenme, gece hareket tarzı, gece ateş etme tekniği.



18.gün (Salı): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. Kuvvet komutanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması. Çökmek ve kalkmak, yatmak ve kalkmak, öğle yemeği ve dinlenme, dağılmak ve paydos etmek, selamlamak, silahlı esas duruş ve rahat vaziyeti, akşam Yemeği ve dinlenme.



19.gün (Çarşamba): Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı. Kuvvet komutanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, silahlı yerinde dönüşler, hizaya getirme ve istikamete bakmak, öğle yemeği ve dinlenme, tüfek çatmak tüfek almak, tüfek kayışını ayarlamak, tüfeği taşıma vaziyetleri, tüfeği doldurma ve kapama, akşam yemeği ve dinlenme.



20.gün (Perşembe): Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, tüfeği muayene etme, sayı saymak, yürüyüş ve koşma çarklar, öğle yemeği ve dinlenme, tören provası, akşam yemeği ve dinlenme.



21.gün (Cuma): Yemin töreni, öğle yemeği ve dinlenme, terhis işlemleri.

KESİN BAŞVURU KASIM AYINDA NETLEŞECEK



Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.



JANDARMA KOMUTANLIKLARI DA ALACAK



1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:



58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur



5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas



1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa



3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya



48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya



59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan



3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale



1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın



116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale



9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik



Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir



10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya