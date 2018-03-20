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Eşini döverek öldürmekten hükümlü Gökhan Günay, cezaevinde öldü

Muğla'da tartıştığı eşi Gizem Günay'ı (26) döverek öldürmekten hükümlü Behçet hastası, Gökhan Günay (29), cezaevinde yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, 6 Ağustos 2016'da, Menteşe ilçesinin Orhaniye Mahallesi Marmaris Bulvarı üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda kalorifer ateşleyicisi olan Gökhan Günay, gece evinde alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gökhan Günay ile ev hanımı eşi Gizem Günay tartışmaya başladı. Sinirlenen Gökhan Günay, eşine tekme atıp, yumrukladı. Daha sonra mutfaktan eline geçirdiği sopayla eşine vurmaya devam etti. Sesleri duyan komşuları durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eşi tarafından dövülerek ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gizem Günay'ı ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği ve dalağının patladığı belirlenen Gizem Günay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
CEP TELEFONUNU GÖSTERMEDİĞİ İÇİN DÖVMÜŞ
Olaydan sonra tutuklanan Gökhan Günay hakkında 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini öne süren sanık, Gizem Günay ile cep telefonunu kendisine göstermemesi nedeniyle tartışmaya başladıklarını söyledi.
 
Günay, kıskançlık hissine kapılarak eşine vurduğunu, pişman olduğunu belirterek, tahrik indirimi istedi. Ağır tahrik indimi uygulanan Gökhan Günay, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gökhan Günay, dün yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastaneye getirildiğinde öldüğü belirlendi. Günay'ın bir süredir Behçet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
 

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