Bebek bembeyaz saçlarla doğdu, herkes Albino sandı ancak gerçek bambaşka çıktı!

Bebeğin saçları bembeyazdı. Bence ismindeki bebek dünyaya geldiğinde ailesi çok şaşırdı.

Anne ve babası, bebeklerinin albinizm hastası olduğunu düşündüler.

Ancak doktorlar bunu reddetti.

Albino ya da albinizm, genetik bir metabolizma hastalığıdır. Hastalığa sahip kişilerin saçlarında, ciltlerinde veya bedenlerinin bazı bölümlerinde pigment eksikliğinden dolayı beyazlıklar görülür.

Geçtiğimiz sene Macaristan’da dünyaya gelen Bence’in doğduğunda saçları bembeyazdı.

Ailesi başta gözlerine inanamadı. Çocuklarının hasta olduğunu düşündüler.

Akıllarına gelen ilk şey ise bebeklerinde albinizm olduğuydu. Albinizm ölümcül bir rahatsızlık olmamasına rağmen, albinolar toplum tarafından maalesef yadırganırlar.

Bence’in doktorları hemen kan örnekleri alarak bebeğin gerçek hastalığını keşfetmek istediler.

Çıkan sonuçlarda Bence’in hiçbir rahatsızlığı olmadığı görüldü. Albinizm de yoktu. Sadece açık renk saçlarla dünyaya gelmişti. Doktorların söylediklerine göre Bence isimli bebeğin saçları büyüdükçe koyulaşacakmış.

Doktorlar, Bence bebeğin pigmentasyon bozukluğu ile dünyaya geldiği üzerinde duruyorlar. Pigmentasyon bozukluğuna sahip bebekler tıpkı Bence bebek gibi beyaz saçlarla dünyaya geliyorlar ancak büyüyünce saçları kararıyor.

Bence’in anne ve babası, doktorların yaptığı tespit sonrasında rahat bir nefes aldılar. En güzeli de bebeğin inanılmaz bir dış görünüşe sahip olması. Ancak zamanla bunu yitirecek.