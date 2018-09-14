Beşikdüzü Belediye Başkanı Bıçakçıoğlu: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kısa sürede her taraf bembeyaz oldu

Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.

Ani başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu sonucunda bazı araçlar ve evlerin çatılarındaki güneş enerjisi panellerinde hasar oluştu.

"Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı"

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakfıkebir ilçesinden Beşikdüzü ilçesine kadar olan bölgede yağışın aniden doluya dönüştüğünü belirtti.

"Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı." diyen Bıçakçıoğlu, "Allah'tan yağışlar uzun sürmedi. Kısa sürede her taraf bembeyaz oldu. Bir kaç araç ve evlerin çatı bölümünde ufak çaplı hasarlar oluştuğunu öğrendik. Şükürler olsun öyle büyük bir hasar oluşmadı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, dolunun Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerinde de kısa süreli etkili olduğu öğrenildi.