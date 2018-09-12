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Beşiktaş'ta 1 kişi husumet olduğu kişinin silahlı saldırısına uğradı

İstanbul Beşiktaş’ta yolda yürüyen Yasin E., aralarında daha önceden husumet olduğu idda edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yasin E., olay sonrası bacağından yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

  • DHA
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Olay Beşiktaş Tepecik Yolu’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yasin E., yolda yürürken aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından 4 kurşunla yaralanan Yasin E., çevrede bulunan bir kuaför dükkanına sığındı. Olayı gerçekleştiren kişi ise geldiği araçla kayıplara karıştı. Kuaförde çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 
 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yasin E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede delil incelemesi başlattı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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