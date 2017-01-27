Boğa yılanı dev timsahı böyle avladı
Boğa yılanının dev timsahı avlama anı kameralara böyle yansıdı. Görüntüler Arjantin'in Bandera şehrinden. Görüntülerde bir boğa yılanının timsahı avladığı ve yutmaya çalıştığı görülüyor.
Bölge halkı yaşanan selden sonra suların çekilmesiyle şehrin yakınlarında bir tarlada rast geldikleri bu ilginç görüntüleri videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede binlerce kez izlendi. <div id="iv0"></div>
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