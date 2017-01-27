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Boğa yılanı dev timsahı böyle avladı

Boğa yılanının dev timsahı avlama anı kameralara böyle yansıdı. Görüntüler Arjantin'in Bandera şehrinden. Görüntülerde bir boğa yılanının timsahı avladığı ve yutmaya çalıştığı görülüyor.

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Bölge halkı yaşanan selden sonra suların çekilmesiyle şehrin yakınlarında bir tarlada rast geldikleri bu ilginç görüntüleri videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede binlerce kez izlendi.  <div id="iv0"></div> 

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