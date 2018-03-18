Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Gökçesu beldesinde özel bir işletmeye bağlı linyit maden ocağında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçükten kurtarılarak Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi İbrahim Değirmenci (30), burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Değirmenci'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Önce Mengen Devlet Hastanesi'ne getirilen işçi Ali Işık (41) da daha sonra aynı hastaneye sevk edildi. Kalçasında ve bacağında yırtıklar oluşan Işık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.