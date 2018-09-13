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Ortağını borcunu ödemediği için hastanelik etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Sadık G. isimli şahıs, borcu olduğu ortağı ve beraberindeki 2 kişi tarafından darp edilerek bıçakla yaralandı.

  • İHA
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Olay, öğle saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık G. hurda alım satımı yaptığı eski ortağına borcuna karşılık 120 bin TL değerinde çek verdi. Sadık G. çekin karşılıksız çıkması üzerine ortağına otomobilini ve 30 bin TL'lik senet verdi. Sadık G. ödeme günü gelen senedi ödeyemeyince eski ortağı Zeki D. (45), Erkan D. (20) ve E.D. (16) kendisini takip edip darp etiler. Alacak verecek meselesi yüzünden Sadık G.'yi darp eden şahıslar, kanlar içinde kalan adamı kalçasından bıçakladı.
 
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Sadık G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde Sadık G.’yi darp edip bıçaklayan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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