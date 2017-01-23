Bu motorla dünyayı 5 kez turladı

Bugün 82 yaşında olan Osman Gürsoy’un hikayesi 1946 yılında ilkokulu bitirmesinin ardından sanat enstitüsünde yakalandığı zatürre hastalığı ile başlar. 2 ay sonra okulu bırakmak zorunda kalır ve inek çobanlığı yapmaya başlar. Daha sonra ailece Yalova’ya taşınırlar. 1959’da Yalova Karamürsel’deki NATO Üssü’nde garson olarak çalışan Gürsoy, işe gidiş gelişlerinde kullandığı bisikletine 50 cc’lik motor takar. Bu motorlu bisiklet ile 40 bin km yol yapar. Yalova’dan Kuşadası’na oradan İstanbul’a gider gelir. Motorlu bisiklet bir gün sert bir rüzgar sonucu dayandığı ağaçtan kurtulup göle uçar. Gürsoy, kurutup kullanmaya devam eder. 1966’da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere’deki bir firmaya iş başvurusunda bulunur. İş başvurus u kabul edilir ve çalışmaya gider. İngiltere’deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok canı sıkılır. İngiltere’de ilk tanıştığı isimlerden birisi motosiklet tamircisi Hary Pender olur. Ondan çok şey öğrenir. Satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa’yla çevre gezileri yapar. 1969’da yeni bir Vespa alır, Türkiye’ye tatile motoruyla gidip gelmeye başlar. Bir kez eşini de yanına alır. Her tatil önce Yalova’daki evlerine sonra da Ordu’daki ailelerini ziyarete giderler. Tatil dönüşü eşi Cevriye’yi trene bindirip her seferinde farklı bir yoldan gider. 1970’li yılların ikinci yarısına gelindiğinde, Arnavutluk ve Finlandiya hariç tüm Avrupa’yı gezmiştir. Arnavutluk’a vize alamadığı için gidememiştir. Finlandiya’ya ise çok pahalı olduğu için gitmemiştir. Bu gidiş gelişlerde Ordu-Londra arasını 19 kez kat eder.

Teksas çölünü bir günde geçti

Günün birinde gözünü Amerika’ya diker. 1978 yılında işyerinden üç ay izin alır. ABD vizesi aldıktan sonra Vespa’sını paketleyip New York’a gönderir. Kendisi de uçağa atlayıp New York’a geçer. New York’tan Colombia, Florida-Miami, Atlanta, Tenessee, Alabama, Arkansas ve Dallas’tan sonra Teksas’a varır. Önüne sıcaktan otomobil aksamlarının eridiği Teksas çölü çıkar. Herkesin ‘geçemezsin’ dediği bir zamanda Karadeniz inadı tutar ve Teksas çölüne girer. Osman Gürsoy, Teksas çölünü geçmesini şöyle anlatıyor: “Teksas çölü bilinmeyen ve sonunun ne olacağı bilinmeyen bir yoldu. Sıcaklık 53 dereceydi. Bismillah deyip girdim. 450 mil, kilometre hesabıyla 600 kilometreydi. Sabah çok erken yola çıkarak bir günde geçtim. Los Angeles’tan sonra San Francisco’ya vardım. Sonra seatlle’den Kanada’nın Montreal’e kadar gittim. Oradan tekrar New York’ta geldim. Toplam 17 eyalet dolaştım, 16 km yol yaptım. ABD ve Kanada turunu 50 günde tamamladım”

36 yılı motosiklet sırtında geçti

Osman Gürsoy, İngiltere’ye döndükten sonra çalışmasını sürdürür. Yıllık izinlerde Türkiye’de yine emektar Vespa ile gider gelir. 82 yıllık ömrünün 36 yılını motosikleti ile geçirir. Bugüne kadar dünyanın çevresini beş kez dolaşacak kadar yol yapar. Gezilerinde, 3 bin saat motor üzerinde kalır. Sekiz ton yakıt, 350 kilo yağ harcar. Dünyayı deniz, kara ve havadan turlayan çoktur. Ama bunu yıllık izinlere sığdıran, üstelik altı beygirlik şehir motosikletiyle, profesyonel yardım almadan yapan nadir gezginlerden biridir.

Osman Gürsoy, günümüzün sürat düşkünlerine ise ilginç bir mesaj verir. Arabasına veya motoruna atlayanın hız yaptığını hatırlatan Gürsoy, “Ben bugüne kadar 215 bin km yaptım. Dünyanın etrafının 46 bin km olduğu düşünülürse dünyanın etrafını beş kez dolaşmışım. Şimdi bakıyorum sürat düşkünleri var. Gerek arabayla gerekse motorla. Ben şurada şu kadar kilometre yaptım, yok burada şu kadar kilometre yaptım diyorlar. Bence burada övünülecek bir şey yok. Burada adam ben 80-100 km yaptım diye tavır yaparken, öbür adam saatte 27 bin km hızla aya gidiyor”

Osman Gürsoy, 1986’da motorunu, minibüse yükleyerek Türkiye’ye getirir. Halen hatıralarını ve maceralarını anlatarak zaman geçiren Gürsoy, Boztepe’deki evinde emeklilik günlerini geçiriyor.