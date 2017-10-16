Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te belediye tarafından merkez Bahçelievler Mahallesinde yer alan hafta boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği Yaşayan Kent Müzesinde tarihteki ilk madeni para basımını yapan Lidyalı’ların uyguladığı sistemde basılan 'Kayı parasına' ilgi büyük. Buraya gelen ziyaretçiler sabit bir alt kalıp üzerine konan madeni pula hareketli bir üst kalıp yerleştirerek, bir çekiçle vurmak suretiyle oluşturdukları 'Kayı parasına' ilgi büyük ilgi gösterirken, basılan paraları hatıra amaçlı alıyorlar.

" Müzemize gelen ziyaretçiler kendi parasını burada basabiliyorlar"

Bilecik Yaşayan Kent Müzesi çalışanı Arkeolog Ertuğrul Gündüz, sabit bir alt kalıp üzerine konan madeni pula hareketli bir üst kalıp yerleştirerek, bir çekiçle vurmak suretiyle 'Kayı parasına' basarak, ziyaretçilere hatıra amaçlı verdiklerini söyledi. Gündüz, "Bilecik Yaşayan Kent Müzesi içerisinde etkinlik alanlarımız mevcut. Şuan 'kayı parasının basım yapıldığı bölümdeyiz. Elimizdeki boş kurşunu bulunan 2 mekanizmanın içine koyuyoruz. Bu mekanizmanın alt kısmında Kayı boyunun amblemi olan ve iki ok bir yaydan oluşan Kayı boyu damgası mevcut. Üst kısımdaki mekanizmada ise, Yaşayan Kent Müzesinin amblemi var. Boş kurşunu alt mekanizmanın içerisine tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Üstündeki mekanizmayı da boş kurşunun üzerine koyarak ve sert bir şekilde elimizdeki çekişle bir kere vurmamız yeterli oluyor. Paramızı bastık, ön yüzünde görmüş olduğunuz iki ok bir yaydan oluşan Kayı boyu damgası çıktı. Paramızın arka kısmında ise, müzemizin amblemini görebiliyorsunuz. Müzemize gelen ziyaretçiler kendi parasını burada basabiliyorlar" dedi.

"6 ayda 40 ziyaretçi müzemizi gezdi"

Müzenin açılmasını 6 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen 40 bin ziyaretçiye ulaştıklarını anlatan Gündüz, "Hafta içi 30 ile 400 kişiyi müzemizde ağırlıyoruz. Hafta sonu bu rakam 500 ile 750'e kadar ulaşabiliyor. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte turların yoğunlaştığı söyleyebilirim. Bilecik'te daha önceden Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edilirken, şimdi Yaşayan Kent Müzemizi de gezme şansı buluyorlar. Hem müzemizde şehir belleğini gezerken, bu şekilde 'Kayı parası'nı da burada basabiliyorlar" dedi."

"Osmanlı Devleti döneminde basılan paranın üzerinde 'Osman bin Ertuğrul' yazdığı bilinmekte"

Bilecik Yaşayan Kent Müzesi çalışanı Arkeolog Ertuğrul Gündüz, müzelerinde bu teknikle para basılmasının sebebini anlatarak, "Anadolu'da il parayı basan Lidyalı’lar olduğunu biliyoruz. M.Ö VII. Yüzyılda Lidyalılar döneminde başlayan bu teknik Selçuklu ve Osmanlı döneminde de çekiş darbesiyle para basma yöntemi gerçekleştirilmiş. Hatta Osmanlı Devletinin en büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane’de kurulduğunu biliyoruz. Bu sistem Osmanlı Devletin'de devam eden padişahlar silsilesinde 1853 yılına kadar davam etmiş. 1853 yılından sonra elektronik sisteme geçilirken, çekişle para basma yöntemi uygulamadan kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti zamanında ise, ilk paranın devletini kurucu Osman Gazi tarafından kendi adına bastırdığı biliniyor. Osmanlı Devleti döneminde basılan paranın üzerinde 'Osman bin Ertuğrul' yazdığı bilinmekte. Bu da Ertuğul'un oğlu Osman anlamını taşımaktadır" dedi.

"Eski zamanlarda paraların nasıl basıldığı gördük"

Müzeye turla ziyarete gelen ve kendine hatıra kalsın diye 'Kayı parası' basan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yüksel Lisans öğrencisi Fatma Atalan,"Ecdadımızın yaşadığı topraklara geldik. Onarın zamanda basılan paraları bizler de aynı yöntemle bastık. Çok heyecanlı ve çok güzel bir duygu. Ecdadımızın yaşadığı bu topraklar bulunmak bizlere zaten manevi olarak bir haz veriyor. Onun da ötesinde eski zamanlarda paraların nasıl basıldığı gördük. İnanılmaz güzel" dedi.

Öte yandan kaynaklarda tarihteki ilk madeni para basımının M.Ö VII. Yüzyılda Anadolu’da Lidyalılar tarafından yapıldığı bilinmekle birlikte, tarihteki ilk madeni para olma özelliği taşıyan Lidya parasının sabit bir alt kalıp üzerine konan madeni pula hareketli bir üst kalıp yerleştirerek, bir çekiçle vurmak suretiyle gerçekleştirdikleri yazmakta.