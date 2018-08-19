Çaresiz esnaf akülerini çalan hırsızlara iş teklifinde bulundu

Karacaahmet Mahalles'inde vinç filosu sahibi Erdoğan Erikçi kendisinin ve çevredeki esnafın araçlarından sürekli akülerini çalan kişileri, hırsızlık olaylarına son vermeleri için çağrıda bulundu. İş yerinin kapısına 'Hırsızlığın sonu yok gel sana iş verelim çalış' yazılı afiş asan Erikçi, hırsızlara kendisine ait iş yerinde çalışma teklifinde bulundu. Hırsızlık olaylarından canı yanan bölge esnafının ise araçlarının akülerini söküp evlerine ve iş yerlerine götürerek önlem almaya çalıştığı belirtildi.

Hem kendisine, hem de çevre esnafa ait araçlardan 44 akü çalındığını ifade eden Erdoğan Erikçi, "Bugünlerde bu çevrede biz hırsızlardan bıktık. Tam 44 adet akümüzü çaldılar, arkadaşımızın ofisinden cep telefonunu, bilgisayarını çaldılar. Biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Devlet büyüklerimiz bu işe el atarsa, bu gibi kötü alışkanlıklardan vazgeçirebiliriz. Bunun yanı sıra ben kendi yöntemimle hırsızlıktan vazgeçirmek için onlara iş teklif ediyorum. Bünyemizde eleman eksiğimiz var. Gelsinler, iş ve barınacağı yer verelim. Ama hayatını hırsızlık yaparak değil, alınteriyle kazansın. Hırsızlık yapmaya hiç gerek yok, nereye kadar bu şekilde yaşanır. Bu işin sonu felaket, ama alınteriyle çalışırsan herkes tarafından takdir edilirsin, boynun bükük kalmaz. Bu ülkede çalışmak isteyen herkese iş var. Ben tüm Türkiye'deki hırsızlara sesleniyorum. Ben işverenim, gelin yanımda çalışın, ama insanları mağdur etmeyin" dedi.

Otobüslerinin akülerini iş yerinde saklayan Ceyhun Sevik ise, "Ben bir yıldan beri bu hırsızlıklarla uğraşıyorum. Arkadaşımızın çözüm olarak yaptığı iş teklifi var. Ben de çözüm olarak akülerimi araçlarımdan söküp eve götürüyorum. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.