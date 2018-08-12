2018 bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak Çarşı ve mahalle bekçisi yazılı sınav soruları nasıl olacak

2018 bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Çarşı ve mahalle bekçisi yazılı sınavı nasıl olacak? Bekçi alımı fiziki yeterlilik sınavı ne zaman hangi tarihte gerçekleşecek? Bekçi alımı yazılı sınav soruları ve cevapları nasıl olacak? Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere 7 bin bekçi alımı için ön başvuru işlemleri yapıldı. 2018 bekçi alımı yazılı sınavının ne zaman yapılacağı binlerce aday tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen bekçi alımıyla ilgili süreç devam ediyor. Bekçi alımı için gerçekleştirilen değerlendirme süreci, yazılı ve fiziki mülakatla devam edecek. Yazılı sınav giriş yerlerinin 23 Temmuz itibariyle açıklanması öngörülmekteydi. Sınav giriş yerlerinin en kısa süre içerisinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Bekçi adayları, 2-17 Temmuz tarihlerinde şahsen müracaat ve ön sağlık kontrollerinin yapıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol sonucu belirlenecek tarihte yazılı sınava alınacak. İşte bekçi alımı yazılı sınavı ile ilgili yapılan son açıklama...



Alınan bilgiye göre, çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla 7 bin bekçi alımı için adaylar, 22 Haziran'a kadar ön başvuruda bulundu.



Bekçi adayları, 2-17 Temmuz tarihlerinde şahsen müracaat ve ön sağlık kontrollerinin yapıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol sonucu belirlenecek tarihte yazılı sınava alınacak.



Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Sınav işlemlerini başarıyla geçenler arasından yapılacak sıralamada, asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ilan edilecek.

En az lise ve dengi okul mezunları başvurabilecek





Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak, 73 valilikte istihdam edilmek üzere, en az lise ve dengi okul mezunu 7 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.



Adaylarda aranan başvuru şartlarına Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Ön başvurular internetten yapıldı.



Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavına ön başvurular, Akademinin internet sitesinden gerçekleşti.



Ön başvurusunu yapan ve bankaya müracaat ücretini yatıran adaylar, daha sonra Akademinin internet sitesinden duyurulacak merkezlere şahsen başvuruda bulunuldu.



Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirildi.



Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.



Valiliklerce alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine devredilmişti.

YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?



Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.



Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.



Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.



Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.



Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.



FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.



Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.



Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.







SÖZLÜ SINAV KONULAR NELER?



Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.



Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.



Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.



Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.