Caz sanatçısı İlham Gencer: Vatani göreve hazırım

93 yaşındaki caz sanatçısı İlham Gencer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" dolayısıyla vatani göreve hazır olduğunu söyleyerek, "Millet olarak biz orduyuz. Yarın, öbür gün hiç belli olmaz, ben bile gönüllü yazılabilirim" dedi. İlerleyen yaşına rağmen haftanın 7 günü Pera Palas Hotel'de müzik yapmaya devam eden sanatçı, yerli ve milli bir duruşu olduğunun altını çizerek, kendisini sahnedeyken anlatabildiğini söyledi. Gencer, "Atatürk, 1927'de okuduğu Gençliğe Hitabesi'nde bugünleri gösteriyor. Büyük Atatürk'ten Allah razı olsun. Onun yolunda gidiyoruz hepimiz. Ordumuz şimdi savaşa girdi. Hiç kimsenin başka şansı yok. Türk milleti bir ordudur zaten. Kabul etmezler ama orduya gönüllü yazılabilirim. Kan verebilirim. Zaten zaman zaman Kızılay'a kan vermişimdir" dedi. Gencer, tüm şehitlerin ruhlarının şad olması dileğinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Siyasiler de söylüyor ama ben bir müzisyen olarak bunu söylüyorum. Samimiyetim ve içtenliğimle söylüyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Bunu politikaya sokanlar da olabilir. Ama ben bir evlat olarak, Atatürk'ün genci olarak kendimi öyle görüyorum" diye konuştu. Gencer, cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla bir beste yaptığını da söyleyerek "Burada herkese öğretiyorum bestemi. Çünkü 2023'e 5 sene kaldı. Belki ben olmam. Vasiyet ediyorum size, siz bunu telefonlarınıza çekin, gözüm arkada kalmasın" dedi.