Cenaze A.Ş. 

CESETLERDEN 100 BİNLERCE DOLAR KAZANDILAR

Colorado eyaletindeki Montrose kentinde defin işleri şirketi işleten bir ailenin, cenazelerin organlarını izinsiz olarak eğitim amaçlı sattığı anlaşıldı. İnanılmaz olay şirketten kovulan Keri Escher adlı çalışanın itirafları sonucu ortaya çıktı. Federal yetkililer tarafından açılan soruşturmada Megan Hess adlı kadının defin şirketini yönettiğini annesi Shirley Koch’un ise organ ticaretine paravan olarak kullandığı bir vakfa başkanlık ettiği anlaşıldı.

CANAVAR AİLE GÖZALTINDA

Hess’in cenazeleri kaldırmadan önce altın protezleri topladığını dile getiren Escher, bunların daha sonra kuyumculara satıldığını söyledi. Altın dişler sayesinde Koch Ailesi’nin lüks tatillere çıktığı belirlendi. Canavar ailenin asıl gelirinin ise organ ticaretinden olduğu vurgulandı. Yapılan incelemede canavar ailenin, cesetlerden izinsiz topladıkları organları okullara fahiş fiyatla sattıkları tespit edildi. Anne-kız tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Megan Hess (solda) ve annesi Shirley Koch (sağda) cenaze işleri şirketini eşleriyle birlikte 2006 yılında açtı. Hess Ailesi dışında hiç kimse bu işin bu kadar ‘karlı’ olduğunu bilmiyordu.