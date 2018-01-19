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Cenazede kayınpederine hakkını helal etmedi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muhlis Kocasarı, cenaze törenine katıldığı kayınpederinin kendisine adil davranmadığını öne sürerek hakkını helal etmedi. Kocasarı: 'Benim alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı hela etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum'

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muhlis Kocasarı, cenaze  törenine katıldığı kayınpederinin kendisine adil davranmadığını öne sürerek  hakkını helal etmediğini söyledi. 
 
Zorlar Mahallesinde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için  Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın  helallik istediği Güven'in damadı Muhlis Kocasarı (60) söz isteyerek haksızlığa  uğradığını iddia etti.
 
Damat Kocasarı'nın hakkını helal etmediğini söylemesi, cemaatte soğuk  duş etkisi yaptı. Kocasarı, cemaatten birinin uyarısıyla bulunduğu ön safı terk  etti. Mezarlığın tartışma yeri olmadığını belirten imamın daha sonra cenaze  namazını kıldırdığı Ramazan Güven'in cenazesi toprağa verildi.
 
Defin töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocasarı,  sağlığında kayınpederini birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini  söyledi.
 
Ancak kendisinden parasını peşin verip arazi aldığını belirten  Kocasarı, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın.’ dediler. Ben de üzerine  düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı hela etmiyorum."  dedi. Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu  halletmediklerini ileri sürdü.
 
Eşinin de bu sorunu çözmeleri için kardeşlerine uyarıda bulunduğunu  vurgulayan Kocasarı, "Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam  halledeceğiz.' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da  kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim alacağım kaldı.  Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da  helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

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