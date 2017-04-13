Cesur ve Güzel 22.yeni bölüm neden yok? 13 Nisan Star TV yayın akışı

Cesur ve Güzel 22. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Sevilen dizi Cesur ve Güzel’i izlemek için televizyonlarının başına geçenler, diziyi saatinde göremeyince 13 Nisan Star TV yayın akışı hakkında aramalarda bulundular. Her Perşembe akşamı yayınlanan Cesur ve Güzel neden yok, Cesur ve Güzel ne zaman yayınlanacak? İşte, Star TV yayın akışı. Cesur ve Güzel 22. bölümde yaşanacaklar: Yan yana olmak canlarını yaksa da Cesur ve Sühan, cinayeti aydınlatacak büyük ipucunun peşine düşerler. Annesinin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çok yaklaşan Cesur’u yolun sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.

STAR TV YAYIN AKIŞI (13 NİSAN)

Cesur ve Güzel 22. yeni bölüm, Star TV yayın akışında yer alan Devlet Bahçeli Özel canlı yayını nedeniyle geç saatte başlayacak.

20:00 Devlet Bahçeli Özel

21:00 Cesur ve Güzel (Yeni Bölüm)

23:45 Fazilet Hanım ve Kızları (Tekrar)

CESUR VE GÜZEL’DE BU HAFTA

Sevdiği kadının dudaklarından dökülen kelimeler Cesur’un kalbini paramparça eder. Bebeği için aşkından vazgeçmeyi göze alan Sühan için en büyük bedel, Cesur’un gözlerindeki hayal kırıklığıdır.

Tahsin Korludağ’ın cinayet davasında ikinci duruşma hareketli geçer, ortaya çıkan yeni deliller, Cesur ve Sühan’ı birlikte hareket etmek mecburiyetinde bırakacaktır.

Cahide, evliliğini geri kazanmak için elinden geleni yapmaya çabalarken aldığı haberle sarsılır. Bundan sonra Korludağ Çiftliği’nde hayat giderek zorlaşacaktır.

Yan yana olmak canlarını yaksa da Cesur ve Sühan, cinayeti aydınlatacak büyük ipucunun peşine düşerler. Annesinin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çok yaklaşan Cesur’u yolun sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.