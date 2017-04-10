Çiftçiler kar nöbetinde

Doğu Anadolu'da nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Bölgede bir süre önce artan hava sıcaklıklarının ardından doğanın canlanmaya başlamasıyla kayısı ağaçları da çiçek açtı. Ancak dün yörede kar yağışının etkili olması sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle Erzincan'da kayısı üreticileri zirai don sebebiyle endişelenmeye başladı.

Kentin Üzümlü ilçesi Demirpınar köyündeki kayısı üreticileri, çiçek açan kayısı ağaçlarındaki çiçeklerin donup verimin düşmemesi için geceden sabah saatlerine kadar bahçelerinde nöbet tutuyor.

Lastik tamircilerinden aldıkları hurda otomobil lastiklerinin yanı sıra saman ve odunları bahçelerinde yakarak zirai dona karşı tedbir almaya çalışan üreticiler, sönen ateşleri yeniden yakıp sabaha kadar bahçelerinde bekliyor.

‘150 tane kamyon lastiği yaktık’

Üreticilerden Hasan Yüksel, yaptığı açıklamada, köyde son iki gündür havaların soğumasıyla zirai don tehlikesine karşı bahçelerde sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi. Yüksel, şunları aktardı:

"Dün gece başlayan kar sabaha kadar yağmaya devam etti. Yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Dün sabaha kadar bahçelerde ateş yaktık. Dün gece sıcaklık sıfırın altında 1 - 2 derece oldu. Bu gece de yine aynı şekilde lastikçilerden aldığımız otomobil lastikleri ve samanları bahçelerimizde yaktık. 130 dönüm kayısı bahçem, 300 tane de elma ağacım var. Elmalar için şu anda tehlike yok ama kayısılarımız için büyük bir tehlike var. Saat 17.00'dan itibaren bahçenin 20, 25 ayrı noktasında ateş yakıyoruz. Sürekli ateşleri dolaşarak yaptığımız benzin ve mazot karışımını lastiklere döküp üzerine saman ve odun koyarak yakıp, ağaçları kurtarmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 150 tane kamyon lastiği yaktık. Bunun bir faydasının olmasını umut ediyoruz."

Diğer bir üretici Murat Gündoğdu ise bahçelerinde sabaha kadar nöbetlerinin devam edeceğini belirterek, "Kamyonetle gidip eski otomobil lastiklerini bahçelerimize getirdik ve lastikleri tek tek ağaçların arasına taşıyıp yakıyoruz. Sabaha kadar bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kar altından çıkartılan çirişler, satışa sunuldu

Bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi de beyaza büründü.

İlçede bazı vatandaşlar bahar mevsiminde dağlarda yetişen bir bitki olan çirişleri kar altından toplayarak, ilçe merkezinde satışa sundu.

Yolların beyaza bürünmesi sebebiyle sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçe sakinlerinden Cemil Kotan, 10 Nisan'da yağan karın şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, "10 Nisan olmasına rağmen memleketimizde kış mevsimi bitmek bilmiyor. Zaten yörede bir sonraki kış mevsimine de üç ay kaldı." dedi.