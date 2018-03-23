Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Çiftlik Bank benzeri' firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, merkezi Kayseri'de bulunan firma hakkında, Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı.
 
Rapor doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın talimatı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri inceleme başlattı.
 
Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürü V.M. Kayseri'de, diğer bir şube müdürü A.Ö. de Kahramanmaraş'ta yakalandı.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
 
Firmanın merkezi, şubeleri ve yöneticilerin adreslerinde arama yapıldı, mahkeme kararıyla firma ve şahıslar adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.
 
Yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen firmanın, üyelerinden para topladığı ve restoran işlettiği öne sürülüyor.
 
Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım canlı yayında açıkladı: Erbil´e uçuşlar başlıyor

Başbakan Yıldırım canlı yayında açıkladı: Erbil´e uçuşlar başlıyor

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA