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Çinli şarkıcı Türkiye’yi tanıttı 

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Türkiye’yi tanıtmak amacıyla başlattığı ‘Misafirimiz Olun’ projesi kapsamında ağırlanan Çinli şarkıcı Xu Fei’nin, Fethiye’de paraşütle atlayışı sırasında gitar çaldığı görüntüleri izlenme rekorları kırdı.

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Çinli şarkıcı Xu Fei’nin sosyal medyada paylaştığı videoyu kısa sürede 70 milyon kişi izledi. Temmuz’da Çinli ünlü müzisyen Xu Fei’nin de aralarında bulunduğu bir grup ağırlandı. Xu Fei, yeni şarkısının klibini Türkiye’de çekti. Fethiye Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlarken gitar çalan Xu Fei’nin klibi Çin’de izlenme rekorları kırdı. 

Ülkesinde ‘Müziğin Öncüleri’ listesinde ‘En Ünlü Kadın Sanatçı’, Çince şarkılar listesinde ‘Altın Melody TOP 10’ ve East Stormy listesinde ‘En Ünlü Albüm’ ödüllerine layık görülen şarkıcının klibi kısa sürede 70 milyon kişi tarafından izlendi. Kliple ilgili yapılan yorumlarda Türkiye’ye övgüler sıralandı. 

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