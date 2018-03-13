Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çorum'da yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 13 kişi yaşamını yitirdi

Çorum'un Osmancık ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin
videosu
  • Ajanslar
  • 16
  • 11
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 26 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otobüste, cesetlerin olabileceği ifade edilerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Osmancık Belediye Başkanı'ndan açıklama

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA