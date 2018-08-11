Cumhuriyet tarihinin ilk taş camisi ibadete açılıyor   

Teneke Camii yerine yapılan Taş Camii için Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu caminin en önemli temel özelliği taşla ve el işçiliği ile yapılıyor olması. Burada 170 ton kurşun kullanıldı” dedi. Geleneksel mimarinin hayat bulduğu Taş Camii, Cumhuriyet tarihinin de yüzde yüz taştan yapılan tek camisi olarak kayıtlara geçti. Beton kullanılmayan caminin yapımında Hadımköy’den çıkarılan taşlar kullanıldı. Yapımı beton camilere göre 4 kat daha pahalı ve statiği zor olan mimari ise açılış için gün sayıyor. Eskiden ihtiyaç sebebiyle tenekeden yapılan camiinin yerini alan Taş Camii’nin yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olduğu öngörülüyor.