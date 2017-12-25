Aydın'da damada takı yerine klavye taktılar

Sanayi Sitesi Kooperatif Salonu'nda Veysel Karahan ile Figen Kesmez'in düğününde takı merasimine geçildiği sırada damada meslektaşları tarafından takı yerine klavye ve fotoğraf makinesi takıldı.

Eğlenceli dakikaların yaşandığı düğünde, gazetecilere açıklama yapan Karahan, durum karşısında çok şaşırdığını söyledi.

Yaşadıklarının unutulmaz bir anı olacağını belirten Karahan, "Sanırım benim klavye tutkunu olduğumu da bildiklerinden böyle yaptılar. İlginç ama sevindim. Artık altın takmamak için mi böyle yaptılar bilemiyorum." dedi.

Gelin Kesmez ise yaşanan olay karşısında şaşırdığını aktararak, "Bence klavye az bile. Böyle gece gündüz çalışan birine monitör de takmalıydılar." diye konuştu.