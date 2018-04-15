Denizli'de kayalıklardan düşen kişinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, yeğeni Serkan A. ile dün mantar toplamak için gittiği Değirmen Deresi mevkisindeki kayalıklardan düşen Hasan Ülker'in (49) bulunması için başlatılan, havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, Ülker'in cep telefonunun sinyal verdiği noktayı tespit etti.

Dik kayalıkların arasındaki bölgeye hareket eden ekipler, Ülker'in cansız bedenine ulaştı. Ülker'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ülker, lise öğrencisi yeğeni Serkan A. ile dün sabah saatlerinde mantar toplamak amacıyla 20 AYD 40 plakalı otomobiliyle Değirmen Deresi mevkisine gitmiş, dağlık alanda mantar ararken kayalıklardan düşerek kaybolmuştu.