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Diyarbakır'da 2 yaşındaki çocuğun akciğerinden kabak çekirdeği çıktı

Diyarbakır'da 2 yaşındaki Muhammed Hüseyin Çiftçi'nin akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği müdahaleyle çıkarıldı.

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Diyarbakır'da 2 yaşındaki Muhammed Hüseyin Çiftçi'nin akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği yapılan müdahaleyle çıkarıldı.
 
Çiftçi ailesi 2 ay boyunca oğulları Muhammed Hüseyin'in geçmeyen öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle götürdüğü çeşitli hastanelerde sonuç alamayınca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları polikliniğine başvurdu. Yapılan müdahale sonucunda akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği müdahaleyle çıkarıldı.
 
Baba Ebedin Çiftçi oğlunun nefes almakta zorlandığını belirterek, "Öksürük şurupları, antibiyotik ve nefes açıcı buharlar verildi ama oğlum iyileşmedi. Hatta çocuğumu hastaneye yatırdılar. Bronşit ve zatürre tedavisi gördü ama öksürük sürekli arttı, artık nefes almakta zorlanıyordu. DÜ Tıp Fakültesine başvurdum. Çocuğumuza bir kamera aracılığı ile akciğerlerine bakılması gerektiği söylendi. Yapılan incelemede çocuğumun akciğerinde kabak çekirdeği tespit edildi. Göğüs Cerrahisi ekibi ile başarılı bir operasyonla çekirdek çıkarıldı." diye konuştu.
 
"Göğüs cerrahi ekibimiz ile çekirdeği çıkardık"
Doç. Dr. Velat Şen, akciğerleri kamera aracılığı ile görüntülemelerini sağlayan pediatrik fleksible bronkoskopi cihazı sayesinde hastanın sağ akciğer bronş dallarındaki çekirdeği tespit ettiklerini belirterek, "Göğüs cerrahi ekibimiz ile çekirdeği çıkardık. Hastamız gecikmiş tanılı yabancı cisim aspirasyonuna maruz kaldığından hastamızı bir süre hastanede takip ettik sonrasında da taburcu ettik." dedi.
 
Şen, ebeveynlerin tedaviye rağmen uzun süre devam eden öksürük, hırıltı ve nefes darlığı şikayetlerinde çocuk göğüs hastalıkları bölümüne müracaat etmelerini tavsiye ettiklerini söyledi.

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