Dolandırıcılar yaşlı çifte acımadı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen olayda 82 yaşındaki Hidayi ile 71 yaşındaki Meliha Ayrancı çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, "Bir kuyumcu soyulmuş, ikinizin de olay yerinde TC Numarasına ulaştık. Soruşturma yapıyoruz, evde ne kadar altın, para varsa hepsini sivil polis gönderip aldıracağız" dedi.

5 saat boyunca telefonla konuştukları Meliha Ayrancı’yı bankaya yönlendiren dolandırıcılar, 25 yıldır Almanya’da ikamet eden oğlunun birikimi olan parayı çektirdi. Eve dönen Ayrancı, kapılarına kadar gelen dolandırıcılara bütün parasını teslim etti. Emekli maaşını da dolandırıcılara veren Meliha Ayrancı, eşi ile kendisi için sadece 800 lira ayırdı.

Dolandırıcılar, ertesi gün çifti yeniden aradı. Kur’an kursu için mahalle camisine giden Meliha Ayrancı’nın evde bıraktığı telefonu Hidayi Ayrancı açtı. Ayrancı’ya kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılardan biri, "Sen bizden para saklamışsın. Eve ekip gönderiyorum, arama yapacak. Bulursa, kelepçeyi takıp karını da seni de hapse atacak" diye tehdit etti.

Anahtarı camdan attı

Hasta olduğu için dışarıya çıkamayan Hidayi Ayrancı, kilitli sokak kapısını açmaları için balkondan anahtarı atıp dolandırıcıları içeriye aldı. Eve giren 2 dolandırıcı, yaşlı çiftin yatak ve oturma odaları ile salondaki bütün eşyaları didik didik aradı. Yorganların arasını, çekmeceleri karıştıran dolandırıcılar, Meliha Ayrancı’nın kenara ayırdığı 800 lira ile 2 cumhuriyet altınını da aldıktan sonra çıkıp gitti.

Telefonla konuşurken dolandırıcıların, "Paranızı akşam hesabınıza yatıracağız" dedikleri için bankaya giden Meliha Ayrancı, hesabında para olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Meliha Ayrancı şikayetçi oldu. Evde inceleme yapan polis, 2 dolandırıcının kimliğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, dolandırıcılardan C.U.’yu yakaladı. Gözaltındaki sorgusunda suçunu itiraf eden ve Meliha Ayrancı tarafından da teşhis edilen C.U sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Polis, Ayrancı çiftini dolandıran şebekenin 2 elemanını yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.